Streit im Rhein-Sieg-Kreis : Junger Remscheider wird in Hennef verletzt

Hennef/Remscheid Ein 33-jähriger Remscheider ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Streit in Hennef verletzt worden. Der Polizei gegenüber gab er an, er sei von einem flüchtigen Bekannten mit einem Gegenstand verletzt worden, zudem habe dieser mit einer Pistole auf ihn geschossen.

Der Remscheider wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, Schussverletzungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann wieder entlassen werden.