Überfall an der Hastener Straße : Jugendlicher durch Messerstich verletzt

Überfall an der Hastener Straße

Remscheid In der Nacht von Samstag auf Sonntag verletzten zwei Unbekannte einen 17-Jährigen an der Hastener Straße mit einem Messer.

Der junge Mann befand sich nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht zu Fuß auf dem Heimweg, als er in Höhe der Bushaltestelle „Schöne Aussicht" von hinten durch zwei Personen angegriffen wurde. Die Männer schlugen und traten ihn und verletzten ihn mit einem Messer am Arm. Die Räuber forderten von dem am Boden liegenden Jugendlichen, er solle seine Wertgegenstände aushändigen. Ohne Beute machten sich die Täter schließlich aus dem Staub. Eine Personenbeschreibung liegt bislang noch nicht vor. Das verletzte Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.