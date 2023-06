Fälle im Bergischen Land Jugendliche: Immer mehr Kinderpornografie auf dem Handy

Da greifen auch schon 13-Jährige zum Handy, um ein Selfie vor dem Spiegel zu machen und es dem Freund zu schicken. Geht die Beziehung in die Brüche, landen solche Bilder nicht selten in den sozialen Netzwerken und irgendwann im Freundeskreis und in der Schule. Abgesehen vom „Spießrutenlauf“, der den Betroffenen dann droht, kann es auch für die Eltern schwierig werden. „Nacktfotos von Kindern im Netz werden automatisch in den USA gescannt und als Verdachtsfall an das BKA weitergeleitet“, weiß Markus Adams. Der Wuppertaler Jugendrichter kennt sich aus in der Szene, mittlerweile werden bis zu 50 Prozent der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche dem Bereich „Besitz von Kinderpornografie“ zugerechnet.