Interview Jonas Dassler : „Remscheid wird immer mein Zuhause sein“

Schauspieler Jonas Dassler hat den Sprung von Remscheid in die Hauptstadt gewagt. Jetzt wird er auf der Berlinale ausgezeichnet. Foto: dpa/Jens Kalaene

Remscheid/Berlin Jonas Dassler wird auf der Berlinale als Nachwuchstalent ausgezeichnet. Wir haben mit dem Remscheider Schauspieler gesprochen.

Im Film „Der Goldene Handschuh“ spielte er einen Serienmörder – nun wird er auf der Berlinale geehrt: Jonas Dassler wird am Montag als einer von zehn europäischen Shooting Stars ausgezeichnet. Im Interview erzählt er, wie er die Zeit auf der Schauspielschule erlebt hat, welches Projekt er mit Anke Engelke macht – und was sich seit der Rolle als Frauenmörder verändert hat.

Herr Dassler, hatten Sie eigentlich wirklich Angst, Ihren Eltern den „Goldenen Handschuh“ zu zeigen?

Info Jonas Dassler spielt am Maxim-Gorki-Theater Zur Person Jonas Dassler hat in der Schule mit dem Theaterspielen angefangen – später ging er von Remscheid (Nordrhein-Westfalen) an die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Filmrollen hatte er unter anderem in „Das schweigende Klassenzimmer“, „LOMO – The Language of Many Others“ und „Der Goldene Handschuh“. Er lebt in Berlin und arbeitet dort am Maxim-Gorki-Theater.

Dassler Nein, Angst hatte ich eigentlich nicht, weil die mittlerweile Profis im Gucken sind. Die können eigentlich ganz gut abstrahieren, dass ich da eine Rolle spiele. Aber klar ist der Film kein Feel-Good-Movie. Auch wenn mich meine Freunde fragen: „Muss ich da reingehen?“, sage ich meist: „Entscheide Du, ob Du da rein willst oder nicht.“

Hat sich seitdem viel verändert? Sprechen Leute auf der Straße Sie denn auf die Rolle an?

Dassler Nein, das passiert gar nicht, weil mich ja auch wegen der Maske im Film keiner erkennt. Das ist sehr angenehm. Und sonst? Ja, klar verändert sich ein bisschen was. Man ist ja nicht unempfänglich für solche Sachen. Man merkt: Innerhalb dieser Branche kennen einen ein paar Leute mehr. Was das jetzt mit mir macht, weiß ich ja auch nicht. Es ist nicht so, dass unentwegt mein Telefon klingelt.

Warum sind Sie eigentlich Schauspieler geworden?

Dassler Ich habe mit 13 oder 14 Jahren mit Theater angefangen. Und habe zum ersten Mal gemerkt, was das alles heißt. Was das alles sein kann, Theater: Mit Leuten zusammenarbeiten, neue Bücher lesen, neue Stoffe lesen und dann auf der Bühne zusammenstehen. Es war ein Gefühl, bei dem ich dachte: Hier löst sich ganz schön viel von dem ein, was ich toll finde. Und nach fünf Jahren Theater-AG drängt sich die Frage auf: Was willst Du mal machen nach dem Abitur? Da habe ich glücklicherweise herausgefunden, dass man Schauspiel studieren kann.

Sie sind dann nach Berlin an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch gegangen. Was ist das für eine Welt?

Dassler Für mich war das ein riesen Kontrast, von Remscheid nach Berlin zu gehen. Das war alles, das war Babylon. Auf einmal waren da nur Menschen um mich herum, die sich für dasselbe interessiert haben wie ich. Früher in der Schule war man schon ziemlich alleine mit so einer Leidenschaft. Und auf einmal war da eine ganze Gruppe von Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und das war natürlich wahnsinnig bereichernd. Auf der anderen Seite fängt aber auch mit der Schauspielschule eine Art Leistungsdruck an.

Was meinen Sie damit?

Dassler Die Schauspielschule ist ziemlich gut darin zu sagen, wie du richtig spielst. Was absurd ist eigentlich. Ich hatte das Glück, dass ich eine unglaublich tolle Klasse hatte und ganz, ganz tolle Menschen um mich herum. Wir haben es geschafft, diesen Druck so gering wie möglich zu halten und diesen Vergleichswahnsinn im Zaum zu halten. Es war eine unglaublich lebendige und unglaublich schöne Zeit, weil man mit anderen Leuten diesen Beruf erforscht. Man ist viel ins Theater gegangen und fand ganz viele Sachen ganz, ganz schlimm, obwohl man keine Ahnung hatte.

Man fand viele Theaterstücke schlecht?

Dassler Das war irgendwie wichtig, dass man die ganz, ganz schlimm findet, weil es ja nur darum geht, sich zu reiben. Was möchte ich spielen? Was interessiert mich? Das war der Hauptpunkt: Die Schule stellt dir etwas hin und du musst dich daran reiben.

Sie arbeiten am Berliner Maxim-Gorki-Theater und drehen Filme. Machen Sie auch in Zukunft beides?

Dassler Ich darf und kann gerade beides machen. Und solange es geht, will ich das gerne machen. Das wird sich auch wieder ändern, aber ich denke jetzt nicht so weit in die Zukunft. (...) Ich finde, der Beruf ist zu fragil, um einen Karriereplan aufzustellen. Du kannst dich letztendlich auf nichts verlassen. Hast du einen Unfall – das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, dann kannst du erst mal nicht spielen. Deswegen versuche ich, nicht so viel Gedankengut zu verschwenden.

Vermissen Sie denn Remscheid manchmal?

Dassler Ja, jetzt gerade zum Beispiel. Ich war lange nicht mehr da. Ich konnte dieses Weihnachten nicht nach Remscheid. Das war sonst immer ein Datum, an dem ich sehr viele Freunde wiedergesehen habe. Dieses Jahr ging es leider nicht.

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal gehört haben, dass es eine Berlinale gibt und was das so richtig ist?

Dassler Ja, lustigerweise war das bei meinem Vorsprechen, bevor ich letztendlich an der Busch angenommen wurde. Da war gerade Berlinale. Ich weiß nur, dass ich durch Berlin gelaufen bin, total aufgeregt war: „Ich hab’ morgen dieses Vorsprechen“. Und dann stand ich auf einmal am Berlinale-Palast. (...) Und seitdem ich in Berlin bin, begleitet mich die Berlinale irgendwie.

Aber vorher war das nicht so wichtig?

Dassler Es war einfach sehr, sehr weit entfernt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Film über diesen Teppich laufe, an dem ich damals stand und dachte: „Du musst erstmal dein Vorsprechen machen, und dann machst du erstmal eine Schauspielschule, und dann machst du erstmal Theater, und dann machst du vielleicht danach irgendwas Kleines.“ Dass ich dann vier oder fünf Jahre später mit einem Film auf der Berlinale präsent bin, das hätte ich nicht gedacht. Das war sehr weit entfernt.

Jetzt werden Sie als Shooting Star ausgezeichnet.

Dassler Das ist ein bisschen ungreifbar. Es ist eine sehr große Auszeichnung und eine sehr große Ehre, dass sich Leute mit mir auseinandergesetzt haben und gesagt haben: „Der muss es dieses Jahr werden.“ Ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr auf den internationalen Austausch vor allem mit den Kollegen aus ganz Europa.

Können Sie schon neue Filmprojekte verraten?

Dassler Im Sommer haben wir „Mein Sohn“ gedreht, der ist gerade in der Postproduktion. Das ist ein Debütfilm von Lena Stahl mit Anke Engelke zusammen.

Und wen spielen Sie da?

Dassler Ich spiele einen Sohn, Anke Engelke meine Mutter. Es ist eigentlich eine Geschichte über einen Jungen, der glaubt, selbstständig zu sein, bis er einen Unfall hat und dann lernt, dass er sich immer noch in der Sohn-Position befindet. Es ist eine sensible Auseinandersetzung über: Wie emanzipiert man sich voneinander? Was ist dieses Band zwischen Mutter und Sohn? Wie kommt man respektvoll davon los, ohne sich zu zerstreiten?

Wie erleben Sie dieses Abnabeln?