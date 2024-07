Volksbank im Bergischen Land Trio an der Spitze der Genossenschaftsbank

Die Volksbank im Bergischen Land betreibt 20 Filialen. Je eine in Wermelskirchen, Mettmann, Velbert, Hilden, Haan sowie Schwelm, Radevormwald, Burscheid und in Hückeswagen. Darüber hinaus drei in Solingen, vier plus Firmenzentrale in Remscheid und vier in Wuppertal. „Dabei bleibt es auch“, versichert Vorstandschef Andreas Otto. Die Filialen sind zudem alle mit Personal besetzt. Inklusive der Verwaltung am Tenter Weg in Remscheid beschäftigt die Volksbank zusammen etwa 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir sind gut positioniert“, ergänzt Andreas Otto.