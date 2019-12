Jesus Christ Superstar in Wuppertal : Die göttlichen Leiden eines Popstars

Wuppertal Die Wuppertaler Bühnen zeigen das Musical „Jesus Christ Superstar“ in einer beeindruckenden Inszenierung.

Jesus zweifelt an seinem Auftrag. An seinem Vater. Er bittet ihn, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Die Szene im Garten Gethsemane singt Oedo Kuipers zum Niederknien. Er jagt zu den Gipfeln höchster Wut und Verzweiflung und taucht ab in die Täler voller Schmerz und Einsamkeit. Seine helle, klare Stimme kommt hingegen niemals ins Wanken. Das gilt auch für Ruppert Markthaler, der den Judas gibt. Ein lockerer Typ, der seine Untergangsahnungen in scharfkantigen Songs herausschleudert. Die Rolle des Pontius Pilatus kostet Simon Stricker in all seiner Ambivalenz aus. Sein feiner Bass lodert zwischen Verachtung und Erstaunen. Die einzige tragende Frauenrolle in diesem Musical ist der Maria Magdalena zugedacht. Maureen Mac Gillavry hat es schwer, sich gegen die kraftvollen Männer zu behaupten. Ihr Lied der Selbstbefragung, was so seltsam an dieser Liebe zu diesem Mann sei, gelingt ihr sehr berührend.