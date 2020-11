Corona : Inzidenzwert bleibt unverändert hoch

Remscheid Die Neuinfektionen steigen. Das Gesundheitsamt schickt mehrere Klassen in Quarantäne. Das Schulschwimmen ist untersagt.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 412 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit gibt es insgesamt 1.183 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 750 Remscheiderinnen und Remscheider gelten als genesen, 21 Menschen sind leider verstorben. Laut Robert-Koch-Institut liegt der /-Tage-Inzidenzwert bei 241,6. Zusätzlich gibt es 650 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Die Krankenhäuser vermelden 37 positive Fälle in stationärer Behandlung, darunter sieben intensivpflichtige Behandlungen. Zudem teilt die Stadt mit, dass aufgrund von mehreren positiven Coronafällen Klassen in Quarantäne geschickt wurden. Der Kindergarten im Henkelshof musste komplett geschlossen werden.