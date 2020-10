Gesundheitsamt : Inzidenz-Wert sinkt unter die kritische Grenze von 50

Remscheid Die Zahl der Neuinfenktionen in Remscheid hat sich verlangsamt. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt am Sonntag bei 44.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 105 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit gibt es insgesamt 622 positiv getestete Remscheider. 498 Personen gelten als genesen, 19 Menschen sind leider verstorben. Auf dieser Basis meldet das RKI aktuell für Remscheid einen Inzidenzwert von 44. Am Samstag lag er noch bei 51,2. Zusätzlich gibt es mit dem Datum vom Samstag 743 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Als Grundlage gelten die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Die Krankenhäuser vermelden sechs positive Fälle in stationärer, aber nicht intensivpflichtiger Behandlung.