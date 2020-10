Zahlen zur Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert sinkt in Remscheid unter 60

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert für Remscheid beträgt am Donnerstag 59,3, meldet das Robert Koch-Institut. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid In Remscheid ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert von 61,3 am Mittwoch auf 59,3 am Donnerstag gesunken. In NRW gibt es derweil zwei weitere Corona-Hotspots: Wuppertal und Hagen.

Auch in Hagen und Wuppertal ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche über die entscheidende Schwelle von 50 gestiegen. Nach der jüngsten Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt der Wert im etwa 190.000 Einwohner zählenden Hagen 56,2. In der RKI-Übersicht werden weiterhin Hamm (77,8) und Remscheid (59,3) mit Werten von über 50 ausgewiesen. Bei Werten über 50 müssen die Behörden in NRW zwingend weitergehende Einschränkungen für das öffentliche Leben erlassen.

Die über 360.000 Einwohner zählende Stadt Wuppertal teilte zudem auf ihrer Internetseite mit, dass mit Stand Mittwochabend der Wert von 50 überschritten wurde. Ein Stadt-Sprecher berichtete am Donnerstagmorgen, dass der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz bei 53,24 liege.

(red)