Folgen der neuen Verordnung : Inzidenz über 200 - Corona-Notbremse für Remscheid

Insgesamt 4230 Remscheider wurden bislang positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Remscheid Der Inzidenz-Wert in Remscheid steigt und steigt. Am Freitag ist er über die 200er-Marke geklettert und liegt bei 212,9. Und das hat laut der neuen Coronaschutzverordnung, die am kommenden Montag in Kraft treten wird, Folgen.

Für Kommunen über einer 7-Tage-Inzidenz von 100 gilt nämlich: Alle Angebote, die vor dem 8. März unzulässig waren, sind wieder unzulässig.

Einzelne Kommunen können diese Notbremse allerdings abwenden. Verschiedene Angebote könnten mit einem bestätigten negativen Selbst- oder Schnelltest zulässig bleiben. Ob Remscheid jedoch von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Notbremse abzuwenden, wird der Krisenstab in der kommenden Woche eingehend beraten, heißt es von der Stadt.

Passend zur Gültigkeitsdauer der neuen Coronaschutzverordnung verlängert die Stadt übrigens auch ihre Allgemeinverfügung, mit der sie eine zusätzliche Maskenpflicht in festgelegten Innenstadtbereichen festsetzt hat, bis zum Ablauf am 18. April.

In Remscheid sind momentan 374 Bürger mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne, meldet das städtische Gesundheitsamt. 287 Personen haben sich dabei mit der britischen Corona-Mutation angesteckt, eine mit der südafrikanischen Variante. Zusätzlich gibt es 1368 Menschen, die als Verdachtsfälle gelten und darum isoliert leben müssen.

Elf Covid-Patienten im Alter zwischen 34 und 85 Jahren werden derzeit in Remscheider Krankenhäusern behandelt. Drei davon liegen auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.

Und hier die Schulen, die neu von Corona-Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Wegen des stattfindenden Wechselunterrichts gelten die Quarantänen nur für einen Teil der Kurse: Förderschule Hilda-Heinemann, Kurs VU4; Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, Stuttgarter Straße, Kurs BM 18 B; Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Kurs Q2.

