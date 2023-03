Outlet-Pläne in Remscheid Investor: „Zwei Jahre bis der Bagger kommt“

Investor Philipp Dommermuth aus Montabaur will beim Bau eines Outlet-Centers in Lennep aufs Gaspedal drücken. „Wir wollen im Verfahren ein bisschen zackiger sein“, sagte Dommermuth am Donnerstagabend als Gast beim Stammtisch des Vereins Lennep Offensiv. Sein Ziel: „Zwei Jahre bis der Bagger kommt.“