Interview David Schichel : „Wir kommen nicht vorwärts“

David Schichel sitzt für die Grünen im Remscheider Rat. Foto: Grüne Remscheid

Remscheid Der Ratsherr der Grünen sieht reichlich Nachholbedarf beim Thema Klimaschutz in Remscheid.

Herr Schichel, haben wir einen Klimanotstand in Remscheid?

Schichel Wir haben einen Klimanotstand weltweit und daher auch in Remscheid.

Info Stellvertreter des Oberbürgermeisters Funktionen David Schichel ist Ratsmitglied und stellvertretender Fraktionssprecher der Grünen. Als Bürgermeister ist er einer der drei ehrenamtlichen Stellvertreter von OB Mast-Weisz. Ausschüsse Hauptausschuss Sportausschuss, Sozialausschuss.

Was würde es für Remscheid konkret bedeuten, wenn der Rat am

4. Juli dem Antrag der Grünen folgt und den Klimanotstand ausruft?

Schichel Das ist zunächst mal ein politisches Signal nach innen und nach außen. Es ergeben sich aber aus den weiteren Punkten unseres Antrags auch inhaltliche Konsequenzen.

Was ist denn die erhoffte Wirkung nach innen?

Schichel Wir wollen, dass die Verwaltung Klimaschutz noch ernster nimmt als in der Vergangenheit. Wir attestieren uns als Kommune damit selber, dass das, was wir bisher unternommen haben, nicht ausreicht, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Ziel ist also ein Signal an die Stadtverwaltung, dass dort eine andere Schwerpunktsetzung erfolgt.

Aber es passiert doch was. Es gibt zum Beispiel das Mobilitätskonzept.

Schichel Wir haben Nachbesserungsbedarf bei der Umsetzung. Wir haben gute Ziele, aber wir kommen nicht vorwärts. Die Mobilitätsstrategie ist ein gutes Beispiel. Wir haben das Konzept im vergangenen Sommer beschlossen. Darin enthalten sind viele Projekte der Priorität 1, die im ersten Jahr angegangen werden sollten. Wir haben aber bisher nicht mal einen brauchbaren Umsetzungsfahrplan bekommen. Das Umweltamt hat eine gute Arbeit gemacht, aber die können es nicht alleine umsetzen. Wichtig ist es, die städtischen Töchter stärker einzubeziehen. Die Stadtwerke, was den Nahverkehr angeht, die Gewag, was den Energieverbrauch angeht. Bei der Elektrifizierung des Individualverkehrs ist bis auf die öffentlichkeitswirksame Aufstellung von ein paar Stromtankstellen nicht allzu viel passiert.

Nimmt die Verwaltung das Thema Klimaschutz nicht ernst genug?

Schichel Das will ich nicht unterstellen. Aus unserer Sicht fehlt eine Steuerung von oben, die den Prozess in Gang hält. Wir haben den Eindruck, dass das Ganze beim Umweltamt und der Klimamanagerin abgeladen wurde. Alle anderen lassen es sich gutgehen und sagen: macht mal. Daher schlagen wir vor, bei der Stadt eine Stabsstelle einzurichten.

Sie wollen erreichen, dass Klimaschutz zur kommunalen Pflichtaufgabe wird. Würde das bedeuten, dass Remscheid mehr Geld vom Land bekommt?

Schichel Zunächst mal vom Bund. Wenn die Bundesregierung das versprochene Klimaschutzgesetz verabschiedet und dieses dann Wirkung zeigen soll, muss Klimaschutz eine kommunale Pflichtaufgabe sein, so wie der Jugendschutz. Die Kommunen müssen dann auf Konnexität drängen, also darauf, dass sie Geld für diese Aufgabe bekommen. Klimaschutz ist nicht umsonst zu haben.

Man hat gerade den Eindruck, dass nach der Europawahl alle Parteien etwas für das Klima tun wollen. Hoffen Sie auf viel Rückenwind für Ihren Antrag im Rat?

Schichel Ich bin mal sehr gespannt, wie die Diskussion da verläuft. Ich fand es sehr interessant, wie sich schon vor der Europawahl die beiden großen Parteien, aber auch die Linke an „Fridays for Future“ rangewanzt haben und so getan haben, als würde nicht gegen sie sondern mit ihnen demonstriert. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, weil wir als Grüne uns als Adressaten des Protests betrachten. Die Forderungen von „Fridays for Future“ gehen auf Bundesebene über das hinaus, was wir als Grüne im Programm stehen haben.

In Ihrem Antrag für den Rat steht auch die Forderung, dass Dienstreisen der Verwaltung möglichst nicht mit dem Flugzeug stattfinden sollen. Wenn doch, soll es eine CO2- Kompensation geben. Zahlt der Kämmerer künftig eine Ausgleichabgabe, wenn er den Flieger nimmt?

Schichel So können Sie sich das vorstellen. Es gibt gemeinnützige Anbieter, wo man das sehr genau ausrechnen und die Abgaben auch gleich bezahlen kann. Wir schlagen aber vor, das Geld vor Ort in den Klimaschutz zu investieren, etwa in den Topf der Baumschutzsatzung.

Immer wenn die Remscheider Grünen sich zum Thema Klimaschutz äußern, kommt reflexhaft der Vorwurf, dass die Zustimmung zum Lenneper DOC damit nicht vereinbar ist. Bereuen die Grünen diesen Beschluss?