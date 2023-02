Hoher Besuch in Remscheid Ministerin zu Gast bei der Senioren-Union

Herausfordernd sei der anstehende Umbruch: Bis 2030 werde sich beispielsweise entscheiden, ob NRW als Wirtschaftsstandort eine Zukunft habe. Die Digitalisierung müsse nicht aus reiner Bequemlichkeit vorangetrieben werden, sondern weil in den kommenden Jahren schlichtweg Personal fehlen wird, etwa in der kommunalen Verwaltung. Arbeitsabläufe müssten effektiver, standardisiert und digitalisiert werden, sodass fehlendes Personal durch eine digitale Abwicklung ausgeglichen werden könne. Zudem sei es wichtig, sich schon jetzt Gedanken darüber zu machen, welche Aufgaben der Staat übernehmen muss und soll und welche wegfallen. Derzeit, berichtete Scharrenbach, werde die Bauordnung überarbeitet, um sie einfacher zu gestalten. Viele Bauämter seien aktuell nämlich mit den zahlreichen Prüfungen überlastet. Die Bürger müssten zu lange auf eine Genehmigung warten. Das müsse sich ändern, sonst würde sich die Situation in Zukunft weiter verschärfen. Auch was die kommunalen Schulden anbelangt. Personal sei schließlich teuer. Kosten, die viele klamme Kommunen nur noch über weitere Kredite finanzieren können.