Zahlen & Fakten aus dem Standesamt : Remscheider sagen gerne „Ja“ – trotz Corona

Remscheid Die Zahl der Hochzeiten in Remscheid ist auch in den beiden Coronajahren konstant geblieben. Die Sterberate ist angestiegen, die Geburtenquote dagegen gesunken.

Natürlich, die Liebe ist und bleibt wunderschön und wird von vielen Paaren auf dem Gipfel der emotionalen Glückseligkeit mit dem Ja-Wort gekürt. In den letzten eineinhalb Jahren war dies allerdings nicht ganz so einfach, viele Standesämter wurden coronabedingt über Wochen oder Monate geschlossen. Nicht aber so in Remscheid.