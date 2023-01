Standesamt registriert bereits viele Anmeldungen Hochzeitsboom in Remscheid?

Es soll ja bekanntlich der schönste Tag im Leben werden, und genau deshalb haben vermutlich in den vergangenen Coronajahren viele Paare ihre geplante Hochzeit erst mal verschoben: Zwar wurden Trauungen in Remscheid durchgehend angeboten und auch durchgeführt (entgegen vieler anderer Kommunen), aber dennoch nur mit Einschränkungen, mit Schutzmaske und nur wenigen Gästen. Zudem hatten viele Gastronomien geschlossen und eine Hochzeitsfeier soll nun mal für die allermeisten im gehobenen Stil und außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden. „Nichtsdestotrotz hatten wir in allen drei Coronajahren jeweils rund 420 Trauungen“, erklärt Marion Sternkopf, stellvertretende Leiterin beim Standesamt Remscheid. Dennoch wären es vermutlich noch einige mehr gewesen, die jetzt nach Beendigung der Coronaeinschränkungen die geplante Eheschließung nachholen.