Nachfrage auch in Remscheid gedämpft Preise für Immobilien stagnieren

Alle Immobilien-Geschäfte in Remscheid kommen in der Abteilung von Denis Simicic auf den Tisch. Dazu sind die Notare in Remscheid verpflichtet. Zudem schicken die Gutachter an jeden Käufer im Anschluss an das Geschäft einen Fragebogen. Die Auskünfte sind verpflichtend. Auf ihrer Grundlage werden unter anderem Bodenrichtwertkarten erstellt, die im Internet einsehbar sind. Kauf-Empfehlungen oder Bewertungen von Objekten dürfen er und seine Mitarbeiter nicht abgeben.