In Remscheid-Kremenholl werden schottische Rinder gehalten : Galloways, Gras und große Gelassenheit

Kremenholl Vier Galloway-Rinder von Daniel Paar beweiden eine kleine, städtische Grünfläche im Lohbachtal. Während die Tiere hier gutes Futter finden, spart die Stadt Remscheid die Mähkosten und betreibt Landschaftspflege.

Wendy ist Ostermontag auf der Wiese im Lohbachtal zur Welt gekommen und hat schon ihren festen Platz in der kleinen Herde. „Sie ist sehr süß“, erklärt der neunjährige Domi strahlend. Die Faszination, die vor mehr als zehn Jahren seinen Vater gepackt hat, kennt der Neunjährige gut. „Die Tiere strahlen so viel Gelassenheit und Ruhe aus“, sagt Daniel Paar. Deswegen habe er sich nach seiner Vogelzucht und deren Ende durch die Vogelgrippe für die schottischen Rinder entschieden. „Und sie sind sehr robust“, sagt er, „sie verbringen das ganze Jahr draußen und sind bei ihrem Futter nicht wählerisch.“

Seit dem schickt Daniel Paar seine acht Galloway-Rinder im Laufe des Jahres auf bsiher acht Wiesen, die die Untere Naturschutzbehörde vermittelt. „Eine Win-Win-Situation“, sagt Ellen Neumann. Denn wenn sie die Wiesen wie im Lohbachtal beobachtet, dann entdeckt sie, dass die naturfreundliche Beweidung vielen Insekten und Vögeln, aber auch Tieren wie dem Feuersalamander oder der Ringelnatter ein Zuhause ermöglicht. „Würden wir hier mit dem Mäher drüber gehen, würde sich die Fläche nicht so gut entwickeln“, sagt sie. Aber genau darum gehe es der Wiesen- und Weidenbörse. Im großen Mosaik der Flächen und Wiesen in Remscheid sei das kleine Fleckchen Weide zu einem wertvollen Ort geworden. „Für die Anwohner bedeutet das: Obwohl sie in einer großen Stadt leben, ist der Weg zur Natur nah“, sagt Ellen Neumann. Am Rande der Wiese und dem benachbarten Weg, der mit Obstbäumen gesäumt ist, seien Gelassenheit und Entspannung zu finden.