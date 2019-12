Günter Urspruch hatte die Idee nach einem Besuch in Stuttgart. : Stele hält Erinnerungen an Menschen wach

Remscheid Evangelische Kirchengemeinde Lüttringhausen schafft neue Möglichkeit, um Angehörigen zu gedenken.

Das Nutzungsrecht für das Grab von Richard Gertenbach ließen seine im Ruhrgebiet lebenden Nachfahren vor einiger Zeit ablaufen. Das Grab wurde abgeräumt. Dass an gleicher Stelle seit gestern wieder an Lüttringhausens ersten Bürgermeister (von 1889 bis 1925 im Amt), erinnert wird, ist auch Günter Urspruch zu verdanken.

Im Urlaub las der Vorsitzende des Friedhofs-Ausschusses der evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen vor einigen Jahren von einer Gemeinde bei Stuttgart, die einen Platz der Erinnerung geschaffen hat. Angehörige und Freunde sollen dort auch nach der Aufgabe eines Grabes noch die Möglichkeit haben, sich in würdiger Atmosphäre an einen Menschen zu erinnern.

Dass an zentraler Stelle des Friedhofes an der Schmittenbuscher Straße gelegene Grabfeld des berühmten Bürgers schien der Gemeinde der richtige Ort, um die Idee umzusetzen. Der Heimatbund Lüttringhausen war als erster Partner für die Idee schnell gewonnen.

Dessen Vorsitzende Christiane Karthaus enthüllte am Montag zusammen mit Edith Fischer-Dültgen die Stele der Erinnerung. Edith Fischer-Dültgen schuf mit der Inschrift auf der Stele eine Erinnerung sowohl an ihre Eltern, die 1943 bei einem Luftangriff auf Wuppertal im zweiten Weltkrieg starben, als auch an die Tante, bei der sie groß wurde und die für sie wie eine Mutter war und die sie auch so nannte. 50 Jahre hatte die Familie ein Grab auf dem Friedhof, bevor sie es aufgab. Nun sind die Namen hier wieder zu lesen.