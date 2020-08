Freizeit in Remscheid : Drei Jahre Wartezeit auf eine Parzelle

Mitten in Remscheid und doch ganz abgeschieden: der Kleingartenverein Neuenkamp. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid In der Kleingartenanlage Neuenkamp züchten einige der Pächter bereits die bergische Zitrone. Eine Reaktion auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen..

Von Cristina Segovia-Buendía

Die Kleingartenanlage Neuenkamp macht ihrer Bezeichnung alle Ehren. Denn mit gerade einmal 39 Parzellen ist das grüne Idyll am Südhang des Südbezirks an der Fichtenhöhe tatsächlich eine der kleinsten Gartenanlagen der Stadt. Viel Fluktuation bei den langjährigen Pächtern gibt es nicht. Die Nachfrage ebbt aber auch nicht ab.

Das hat zumindest Vereinsvorsitzender Jürgen Krause (60) in den vergangenen Monaten deutlich zu spüren bekommen: War die Warteliste bereits vor der Corona-Pandemie lang, ist sie jetzt, durch den Lockdown im März und die Suche nach Alternativen der Freizeit- und Urlaubsgestaltung, noch ein bisschen länger geworden. 27 Interessenten stehen mittlerweile auf der Liste. „In den vergangenen Wochen habe ich nahezu täglich drei bis vier Anrufe von Leuten erhalten, die gerne einen Garten hätten“, berichtet Krause.

Info Anlage musste dem Berufskolleg weichen Verlegt Ursprünglich war der Kleingartenverein Neuenkamp, der heute zwischen der Fichtenstraße und Am Hagen liegt, viel näher an der Neuenkamper Straße. Für den Bau der Berufsschule und des Sportplatzes wurden die Gärten verlegt und die Anlage deutlich verkleinert.

Die Antwort auf die Frage, wie lange man hier auf einen freien Garten warten müsse – aktuell sind es mindestens drei Jahre – habe darüber hinaus viele weitere Interessenten abgeschreckt, die sich nicht auf die Warteliste setzen lassen wollten. „Ich selbst bin jetzt seit 26 Jahren Mitglied hier im Kleingarten Neuenkamp, und wir hatten einen Garten nie länger als ein Vierteljahr unbesetzt.“ Sobald eine Parzelle frei wird, ist sie auch schon wieder vergeben.

Grund dafür könnte neben der hohen Nachfrage nach der eigenen grünen Oase im Allgemeinen, im Besonderen auch der außergewöhnliche Charme dieser Kleingartenanlage zwischen Wohngebiet und Waldrand sein: Die Gärten liegen allesamt links und rechts von einem kleinen steilen geteerten Hauptweg in südlicher Hanglage. Der Anblick der gemauerten Lauben innerhalb der umzäunten Parzellen. in denen allerhand bunte Gewächse gedeihen, erinnert an diesem sommerlichen Tag an ein kleines südeuropäisches Bergdorf. Darüber schmunzelt der Vereinsvorsitzende, denn auch er empfindet seinen Garten als Urlaubsort. „Es ist eine tolle Freizeitgestaltung. Ich würde unseren Garten nie abgeben.“

Christine Fahrmeyer (51) hat bislang ihr ganzes Leben auf ihrer Parzelle in der Kleingartenanlage verbracht. „Ich war sogar schon vor meiner Geburt hier, im Bauch meiner Mutter“, erzählt sie lachend. Ihre Eltern pachteten eine Parzelle, die seit 58 Jahren in Familienhand ist. „Für mich persönlich ist die Gartenarbeit Hobby, Freizeit und Ausgleich zum Beruf“, zählt Fahrmeyer auf. Außerdem: „Was man selber anbaut und erntet schmeckt auch wesentlich besser als das Gekaufte aus dem Supermarkt.“

Nicht jedes Jahr wachse alles genauso gut, erzählt Fahrmeyer. Eine besonders gute Ernte hat sie in diesem Jahr bei den Pflaumen eingefahren. „Die sind sehr gut gewachsen, so gut wie seit drei Jahren nicht mehr.“ Ganze zwölf Kilo an Pflaumen sind im Garten von Christine Fahrmeyer zusammengekommen. Damit wurden viele Einmachgläser mit Marmelade gefüllt und der ein oder andere Pflaumenkuchen gebacken.

Bei Wendy Höcht hingegen sei keine einzige Pflaume gewachsen, dafür gab es Kirschen ohne Ende. „20 Kilo, die ich zum Glück nicht selber pflücken musste“, erzählt Höcht. Denn eigentlich, gesteht sie offen, möge sie die Gartenarbeit nicht, erfreue sich aber an der Ernte und vor allem an der schönen Optik, wenn alles hübsch hergerichtet ist und in voller Pracht blüht. Gemüse baue sie keins an, hauptsächlich Obst für besondere Liköre.