Remscheid : In Lennep entsteht ein Kinderarzt-Zentrum

Foto: Doro Siewert

Remscheid Die Praxis der verstorbenen Dr. Barbara Aring bleibt erhalten. Das Helios Klinikum Wuppertal übernimmt.

Von Axel Richter

Im September 2017 starb Dr. Barbara Aring mit 62 Jahren. „Sie wird uns und den Kindern sehr fehlen und immer in Erinnerung bleiben“, schrieb jemand online unter die Traueranzeige der Familie. Die Suche nach einem Kinderarzt, der die Praxis übernimmt, gestaltete sich schwierig. Jetzt ist eine Perspektive gefunden: Das Helios Klinikum Wuppertal übernimmt zum 1. Juni die Praxis an der Albert-Schmidt-Allee in Lennep.

Ein Medizinisches Versorgungszentrum soll darin entstehen. Die Helios Klinikum Wuppertal GmbH trägt das unternehmerische Risiko. Mehrere Ärzte arbeiten als Angestellte des Unternehmens. „Mit der Übernahme können wir einen wertvollen Beitrag zur ambulanten medizinischen Versorgung von Kindern in Remscheid leisten“, erklärt Heliossprecher Jörn Grabert.

Doch das Unternehmen verfolgt keine selbstlosen Motive. Mit der Praxisübernahme sichert Helios ein Stück weit auch seine eigene Kinderklinik in Wuppertal-Elberfeld ab. Hintergrund: Remscheid hat sieben Kinderärzte. Angesichts steigender Geburtenzahlen gilt die Zahl als niedrig. Die Folge: Die Wartezimmer sind voll, und die meisten Ärzte nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Sind die ratlosen Eltern aber erst gezwungen, in den umliegenden Nachbarstädten nach einem Kinderarzt zu suchen – in Solingen zum Beispiel oder auch in Düsseldorf –, kommen die kleinen Patienten dort auch ins Kinderkrankenhaus. Und eben nicht mehr in Wuppertal.

Lennep erwies sich auch deshalb als interessanter Standort für Helios. Mehr kann oder mag das Unternehmen zu seinen Plänen in Lennep nicht sagen. Zwar hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung der Übernahme zugestimmt, allerdings laufen noch Widerspruchsfristen. Das Sana-Klinikum, mit dem Helios in Konkurrenz steht, hält sich mit einer Bewertung zurück: „Vorgänge bei einem Mitbewerber kommentierten wir nicht.“

Manuela und Karolin Aring freuen sich derweil, dass sich das Vermächtnis der Mutter erfüllt. Es war Barbara Aring selbst, die die Übergabe ihrer Praxis an Helios angestoßen hatte. Davor hatte sie vergebens nach einem Kinderarzt gesucht, der ihre Nachfolge antreten würde.



Doch der Nachwuchs aus den Hochschulen bleibt aus, und viele junge Mediziner scheuen den Sprung in die Selbstständigkeit. Das gilt nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung vor allem für die Frauen. Die allermeisten Ärztinnen arbeiten nach dem Studium als Teilzeitkräfte in Gemeinschaftspraxen und gehen nicht in die sogenannte Vollversorgung.

„Eine Schließung der Praxis wäre für uns das Schlimmste gewesen“, sagt Manuela Aring. Gemeinsam mit ihrer Schwester Karolin und den Arzthelferinnen hielt sie nach dem Tod der Mutter den Betrieb aufrecht. Eine zweite Niederlassung in Wermelskirchen mussten die Schwestern dagegen schließen.

Ihr Großvater hatte die Kinderarztpraxis in Lennep einst gegründet. Den beiden Studentinnen (Maschinenbau und Jura) fehlte dagegen der medizinische Hintergrund. Dr. Hanna Fattouh wurde für sie deshalb zum Retter in der Not. Der Kinderarzt, der in Kürze seinen 80. Geburtstag feiert, sprang als Vertretungsarzt ein und wird auch unter der Leitung von Helios vorläufig in der Praxis bleiben. „Wir sind ihm dafür sehr dankbar“, sagt Manuela Aring, die ergänzt: „Und wir sind froh, dass jetzt alles so ausgegangen ist.“