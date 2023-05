Im Kommunalranking Remscheid landet im unteren Mittelfeld

Bei einer vergleichenden Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), in der die Standortbedingungen in den 396 Kommunen in NRW untersucht wurden, ist Remscheid im unteren Drittel gelandet. Nach der Betrachtung von insgesamt 17 Indikatoren in den vier Themenfeldern Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität landet die kreisfreie Stadt im Bergischen Land auf Platz 272. Auf den ersten vier Plätzen in NRW liegen Monheim, Verl, Bad Wünnenberg und Leverkusen.