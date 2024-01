Im Haus Lennep in Remscheid hat sich eine Band gegründet Die Magie der Musik

Dass sich die harte Arbeit der Proben in den vergangenen Monaten mehr als gelohnt haben, bekamen die „HaLeys“ kürzlich von ihren Bewohnern zu spüren. Im Haus Lennep ereignete sich diese Woche nämlich eine besondere Premiere, das erste HaLe-Konzert. Das Foyer der Einrichtung füllte sich prompt mit zahlreichen Schaulustigen, viele Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtler, die diesem historischen Moment beiwohnen wollten. Mit einheitlichen Band-T-Shirts nahmen die Mitglieder in einer Art Stuhlkreis Platz, Trommeln und Klanghölzer für den Einsatz parat. Dorfmüller gab Ton und Takt am Keyboard an. Kramer wirkte als Allrounderin, Sängerin, Musikerin und Dirigentin tatkräftig mit. Strahlende Gesichter weit und breit, sowohl bei der Band als auch im Publikum, die bei bekannten Hits gleich mit einstimmten, mitwippten und -klatschten.