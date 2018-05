Neues Konzept in Remscheid: Im Allee-Brunnen blühen jetzt Blumen

Neues Konzept in Remscheid

Remscheid Die Gärtnerei Höpken bepflanzte gestern das Becken des defekten Wasserspiels. Ein Jahr lang soll die Zwischenlösung dauern. Danach hofft die ISG Alleestraße auf ein Konzept für die Zukunft der zentralen Fläche der Einkaufsmeile.

Dass ihnen bei der Arbeit unter freiem Himmel gerne mal über die Schulter geschaut wird, sind die Mitarbeiter der Gärtnerei Höpken aus Burscheid gewohnt. So im Fokus wie gestern stehen die Gärtner allerdings eher selten.

Die Umwandlung des defekten Brunnens vor dem Alleecenter in ein Blumenbeet war eine kleine Akttraktion auf der oberen Alleestraße. Rentner unterbrachen ihren Bummel, um der ungewöhnlichen Nutzungsänderung zuzusehen. Andere machten ihre Witzchen, als die Gärtner die eingepflanzten Blumen mit der Gießkanne wässerten: "Schau mal, der Brunnen hat doch wieder Wasser." Genau das aber steht so bald nicht in Aussicht, weil der Stadt das Geld für die Reparatur fehlt.