Ijoma Mangold in Remscheid : „Es ist nie leicht, von der Norm abzuweichen“

Der Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold. Foto: C.Sebastian/C. Sebastian

Innenstadt Der Journalist Ijoma Mangold liest am Mittwoch, 9. November, als Gast der Interkulturellen Lesereihe in der Remscheider Zentralbibliothek.

Für die 16. Ausgabe der interkulturellen Lesereihe hat die Veranstaltergemeinschaft einen interessanten Gast gewinnen können. Am Mittwoch, 9. November, liest der Journalist Ijoma Mangold in der Zentralbibliothek aus seiner Autobiographie „Das deutsche Krokodil“. Mangold war Literaturchef der Wochenzeitung „Zeit“, für die er aktuell als kulturpolitischer Korrespondent arbeitet. Fernsehzuschauern ist er unter anderem bekannt als Mitglied des Kritikerquartetts der Sendung „lesenwert.“

In seinem Debüt beschreibt der 1971 geborene Mangold seine Kindheit und Jugend in Heidelberg. Er wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die im 2. Weltkrieg aus Schlesien flüchten musste. Den Vater, der aus Nigeria stammt, lernt er erst mit 22 Jahren kennen, reist später auch nach Afrika. Das Buch ist witzig, klug, unterhaltsam, anrührend.

Info Eintritt zur Lesung ist frei Wann? Mittwoch, 9. November, Einlass 18.30 Uhr. Wo? Zentralbibliothek, Scharffstraße 4-6. Wie viel? Der Eintritt ist frei. Das Buch „Das deutsche Krokodil“ ist im Rowohlt-Verlag erschienen und liegt mittlerweile auch als Taschenbuchausgabe vor. Ebenfalls von Mangold stammt das politische Tagebuch „Der innere Stammtisch“.

Der Tod seiner Mutter im Jahr 2010 habe viele Erinnerungen in ihm geweckt, berichtet Mangold im Gespräch. Beim Schreiben sei ihm dann schnell klar geworden, „dass wenn man über die Mutter schreibt, auch die Abwesenheit des Vaters erklären muss“. Dies habe sich dann als der leitende Handlungsaspekt des Buches herausgestellt. Auch wenn das Buch viele andere Themen habe, sei ihm klar, dass er mit der „Darstellung einer Jugend in den 70er-Jahren in Deutschland, wenn man anders aussieht als der Nachbar“, einen völlig anderen Akzent in der Gattung der aktuell sehr populären autofiktionalen Literatur setzt. Klar sei gewesen: „Es wird keine Rassismusanklage gegen Deutschland daraus werden. Das gibt mein Leben nicht her.“

Er sei in Heidelberg aufgewachsen „als einziges schwarzes Kind“. Anderssein sei da kein Thema gewesen, weil es nicht zum Thema gemacht wurde. „Optisch fiel ich natürlich auf als Junge mit afrikanischer Herkunft.“ Es sei nie leicht, „wenn sie von der Norm abweichen“, sagt Mangold. Aber es gebe unendlich viele Formen von der Norm abzuweichen. „Ich würde nicht sagen, dass ein ethnisch anderes Aussehen das schwerste Päckchen ist, das man zu tragen hat.“

Als Literaturkritiker weiß Mangold natürlich, dass über das Thema der Hautfarbe und Rassismus „derzeit am meisten geredet wird“. Bei der Bewertung eines Buches schaue er aber grundsätzlich „nicht auf politische Botschaften, sondern aufs ästhetische Gelingen“. Es gehe um die Frage: „Ist das Buch glaubwürdig gut geschrieben?“ Das attestiert er etwa dem Debütroman der wegen ihrer Äußerungen über Polizisten umstrittenen TAZ-Autorin Hengameh Yaghoobifarah – „auch wenn ich politisch mit ihr nicht einen Quadratzentimeter teile“.

Die aktuellen Debatten über Identitätspolitik und Antirassismus sind aus seiner Sicht „von einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit geprägt“. In diesem Kontext sieht er sein Buch auch als Herausforderung an jene Aktivisten, „die in den sozialen Medien moralisch selbstgerechte Phrasen verbreiten“. Ärger hat ihm das bislang noch nicht eingebracht. „Die versuchen eher so zu tun, als gäbe es mich nicht.“