Interkulturelle Lesereihe in Remscheid Sprache ist die Brücke für die Integration

Es ist eine gute Nachricht für alle Freunde der Literatur, die nicht ganz alltäglich ist. Der Heidelberger Schriftsteller und Literaturkritiker Ijoma Mangold, der eigentlich am 9. November des Vorjahres für zwei Lesungen zu Gast in Remscheid sein sollte, diese Termine aber krankheitsbedingt absagen musste, kommt nun doch noch. „Ja, das ist wirklich eine sehr gute Sache. Ijoma Mangold ist ein sprachgewaltiger Autor, der weiß, wovon er spricht und schreibt“, sagt Wolfgang Luge aus dem Organisationsteam der Interkulturellen Lesereihe, in deren Rahmen der Heidelberger Schriftsteller nach Remscheid kommt. Mangold wird, wie es in der Lesereihe üblich ist, bei zwei Lesungen auftreten und sein autobiografisch geprägtes Werk „Das deutsche Krokodil“ von 2017 vorstellen. „Wir arbeiten mit allen weiterführenden Schulen in der Stadt zusammen, die öffentliche Lesung findet am Dienstag, 28. Februar, in der Zentralbibliothek statt, im Gertrud-Bäumer-Gymnasium ist er dann am Mittwoch, 1. März, zu Gast“, sagt Luge.