Ignaz Schönberger aus Remscheid : Sattler macht Berufung zum Hobby

Ignaz „Iggi“ Schönberger, der wohl letzte Sattler in Remscheid, zeigt einen Pelzmantel aus dem Jahr 1920. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Ignaz Schönberger ist ein leidenschaftlicher Vertreter dieser aussterbenden Zunft – davon leben kann er nicht mehr. Inzwischen bearbeitet er Leder nur noch in seiner Freizeit und gibt sie ehrenamtlich im Altenheim weiter.

Ignaz Schönberger (56) ist sich nicht sicher, ob junge Leute seinen Beruf heute überhaupt noch erlernen können. „Es würde mich nicht überraschen, wenn in unserem Land kein Mensch mehr zum Sattler und Täschner ausgebildet wird“, sagt der gebürtige Leverkusener, der seit 1989 in Remscheid lebt und annimmt, „dass es hier außer mir keinen einzigen Sattler mehr gibt“. Denn die Handarbeit mit Leder sei aufwändig und verzehre viele Arbeitsstunden. Da hat man „keine Chance, sich gegen billig in Südeuropa oder Südostasien produzierte Importware durchzusetzen“. Zudem gebe es „den bedauerlichen Trend, defekte Lederartikel lieber zu entsorgen, als sie reparieren zulassen“.

Ein Grund mehr, weshalb er sich irgendwann einen anderen Job gesucht hat. Den macht er zwar gerne, „mein Herz hängt jedoch weiter am Leder.“ Daher würde er, wenn er könnte, „am liebsten sofort wieder mein Geld mit der Herstellung von Taschen und anderen Lederwaren verdienen oder zumindest irgendwo als Ledereinkäufer arbeiten“. Doch Träume wie diese wage er kaum noch, obwohl sich ihm zwischenzeitlich die Chance geboten hatte, dauerhaft vom Leder zu leben: „Das war zu einer Zeit, als mein ehemaliger Arbeitgeber ara shoes nicht nur einen Firmensitz in Langenfeld hatte, sondern dort auch noch Schuhe fertigen ließ.“ Dann jedoch sei es zur Verlagerung der Produktion gekommen. Der Kostendruck sei einfach zu groß gewesen, „weshalb es nötig wurde, in Länder wie Portugal und Indonesien auszuweichen“.

Info Handwerkliches Multitalent Lebenslauf Der gebürtige Rheinländer Ignaz Schönberger, den es aus privaten Gründen nach Remscheid verschlug, war schon Handwerker, bevor er sein Faible für die Verarbeitung von Leder entdeckte. Seinen Anfangsberuf als Dachdecker musste er aufgeben, da die Gesundheit nicht mitspielte. Die Ausbildung zum Schuhmacher, die eigentlich drei Jahre dauert, absolvierte er in der Hälfte der Zeit. Die Ausbildungen zum Sattler und Täschner machte er nebenher. Dann arbeitete er unter anderem mehrere Jahre bei einem Orthopädie-Schuhtechniker in Opladen. Dort passte er auch bekannten Sportlern wie dem ehemaligen Zehnkämpfer Jürgen Hingsten die Sportschuhe an.

Ihm als Schuhmachermeister mit den Zusatzqualifikationen Sattler und Täschner hatte man angeboten, für die Firma ins Ausland zu gehen und dort weiter beschäftigt zu sein. „Das kam für mich als Vater dreier Söhne aber leider nicht in Frage.“ Zumal er gerne in Deutschland lebe – „auch wenn es mir bisweilen in der Seele weh tut zu sehen, wie hier immer mehr handwerkliche Fähigkeiten verloren gehen und damit einher oft die Bereitschaft, hart zu arbeiten“.

Um seine eigenen Fähigkeiten zu bewahren, hat er dann angefangen, im Keller seines Wohnhauses in der Ronsdorfer Straße seinen ehemaligen Beruf zum Hobby zu machen: „Das ging damit los, dass Freunde mich fragten, ob ich nicht dieses oder jenes Lederteil reparieren könne.“ Sein Geschick hat sich dann herumgesprochen: „Plötzlich waren es auch Bekannte von Freunden, die sich an mich wandten.“ Zu seiner Freude: „Weil ich dadurch über die Jahre viele Gelegenheiten hatte, auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen“. Zudem hat er sich so „neben meinem handwerklichen Geschick zugleich die Kreativität bewahrt“.

Einmal hat ihn beispielsweise ein passionierter Angler gebeten, „für seine Angelmesser handgefertigte Hüllen aus dickem Leder mit persönlichen Initialien anzufertigen“. Das hat ihm viel Spaß gemacht, „weil ich auch noch den individuellen Farbwunsch nach Teak hinbekommen habe“. Herausfordernd sei auch die Aufbereitung alter Rolls-Royce-Sitze aus blauem Leder gewesen: „Der Besitzer des Wagens konnte danach kaum glauben, dass es möglich ist, solche alten Sitze nach all den Jahren wie neu aussehen zu lassen.“

Und auch Taxifahrer hat er schon glücklich machen können, „weil die armen Kerle manchmal das Pech haben, Fahrgäste zu befördern, die es lustig finden, hinten heimlich die Ledersitze aufzuschlitzen“. Das komme häufiger vor als gedacht, „und wenn solche Typen ihre Untaten in einem älteren Auto-Modell begehen, kann dem Taxifahrer eigentlich nur noch ein gelernter Sattler helfen, den Schaden wieder zu beheben“. Da steht er dann ebenso gerne parat wie „bei dem freundschaftlichen Auftrag, einen vom Großvater geerbten Ledermantel zu einer schönen Tasche umzuarbeiten oder den hässlichen Riss in einem Ledersofa zu flicken“ – und das so, „dass man vom Riss nichts mehr sieht“.

Derlei Arbeiten sind für ihn „wie Urlaub von meinem langjährigen Routine-Job in einer Stahlfabrik“, mit dem er mittlerweile seinen Lebensunterhalt verdient. Daneben lebt er weiter gerne sein Helfer-Gen aus. Weshalb ihm auch vor einiger Zeit die Idee gekommen ist, als Ehrenämtler einmal in der Woche im Diakoniezentrum Hohenhagen tätig zu werden. Denn dort würden „nicht nur ältere Damen leben“, sondern auch reife Herren, „die mit den vielen schönen Angeboten des Hauses nicht ganz so viel anfangen konnten, weil die meisten Angebote in Altenheimen nun einmal für Frauen konzipiert sind“. Also hat er sich an das Betreuungsteam gewandt und erfolgreich angeregt, ihn eine Männer-Werkstatt und einen Herren-Stammtisch auf die Beine stellen zu lassen.