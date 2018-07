IG Hasenberg bemüht sich um den Zusammenhalt

Remscheid Der Hasenberg hat viel zu bieten. Das ist vor allem der engagierten Interessengemeinschaft zu verdanken.

Dank des ehrenamtlichen Engagements der Nachbarn in der Interessengemeinschaft (IG) hat der Hasenberg viel zu bieten und funktioniert – durch die gute Vernetzung seiner Einwohner – wie ein kleines Dorf. „In einem multikulturellen Stadtteil bemühen wir uns um den Zusammenhalt“, sagt IG-Chef Rainer Hoffmann. Die Hasenberger wissen genau, was sie an ihrem Stadtteil haben: Die ruhige Lage, die netten Nachbarn, ein sicheres Umfeld, „in dem man die Kinder alleine laufen lassen kann“, sagt Manuela Hoffmann-Pöttgen (54), Hasenbergerin und in der IG aktiv.