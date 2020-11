Idee für Lennep : Platz für Räder auf DOC-Straßen freiräumen

Lennep Während die Politik in der Seestadt auf dem Berge noch dabei ist, die Niederlage der DOC-Pläne vor Gericht zu verarbeiten, kommt von einem langjährigen Mitstreiter ein Vorschlag, wie man die Situation als Chance begreifen kann.

In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und die Politik schlägt der Remscheider Architekt Friedhelm Reska vor, auf den für die Erschließung des Designer-Outlet-Centers (DOC) in Lennep breit ausgebauten Straßen so genannte Pop-up-Radwege einzurichten. Platz genug sei für diese temporären Radwege da, sagt Reska, der viele Jahre als Sprecher der SPD in der Bezirksvertretung Innenstadt aktiv war. Für solche Projekte gebe es auch Fördergelder.