Wirtschaft in Remscheid Hudora verlässt den Standort Remscheid

Die Firma Hudora verlässt den Standort Remscheid und siedelt sich in Erkrath an. Das bestätigte eine Assistentin des Managements am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion. Weitere Fragen zu den Hintergründen der Entscheidung mussten per E-Mail eingereicht werden. Eine Antwort darauf lag bis Redaktionsschluss nicht vor.