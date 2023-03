Hugodrom in Remscheid schließt Hudora: Outlet-Abverkauf am 1. April

In den Sozialen Medien ist das Bedauern über die Schließung der Freizeitanlage groß. „Schade, wir waren immer so gerne bei Euch“, heißt es etwa auf Facebook. „Vielen Dank für die schönen Momente“ oder „Es gibt nichts Vergleichbares in der Umgebung“. Viele Kinder haben seit der Eröffnung 2017 dort ihren Kindergeburtstag gefeiert. In dem Zusammenhang erklärte Hudora, alle bis zum 30. April gebuchten Veranstaltungen haben weiterhin ihre Gültigkeit.