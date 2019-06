Housepark-Festival : Im Rausch der Bässe

Remscheid Mit 5000 Besuchern hatten die Veranstalter des Housepark-Festivals gerechnet. Es dürften mindestens dreimal so viele Fans elektronischer Musik gewesen sein, die aus ganz Nordrhein-Westfalen in der Stadtpark gekommen sind.

Fans der elektronischen Musik pilgerten am Samstag massenhaft in die grüne Lunge der Stadt, wo das diesjährige Housepark-Festival erneut mit einem namhaften DJ-LineUp aufwartete. Mehr als 5000 Gäste wurden erwartet. Doch diese Zahl dürfte sich – auch aufgrund des bombastischen Wetters – verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht haben.

Die Bässe wummern laut durch den Park. Menschenmassen stehen in Trauben zusammen, tanzen, reden, lachen, mit Sonnenbrillen auf der Nase und einem kühlen Getränk in der Hand. Im Rausch der Musik ist jeder bei sich, spürt, wie sich die Schwingungen der Töne im Körper ausbreiten. An der Hauptbühne der Konzertmuschel ruft der DJ ins Mikrofon: „Ich will eure Hände sehen“. Und das Publikum, zum Teil auf den Parkbänken stehend, reagiert. Begleitet von Jubelrufen strecken sie die Arme in die Luft und tanzen weiter.