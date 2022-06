Open Air in Remscheid : „Endlich wieder Housepark“

Alt-Remscheid Weit über 1000 Besucher aus ganz NRW lockte das Housepark Festival am Samstag mit drei Bühnen und neun Stunden Musik in den Stadtpark. Das Wetter spielte mit und bescherte den Veranstaltern ein grandioses Comeback.

Kraftvoll und laut dröhnt Musik durch die grüne Lunge der Stadt, pulsierend und hypnotisierend. Versteckt zwischen den hochgewachsenen Bäumen des Stadtparks auf improvisierten Bühnen lassen namhafte DJs der House-Szene die Plattenteller warmlaufen, umrahmt von bunten und aufflackernden Lichtern. Mit unregelmäßigen Ansagen heizen sie über das Mikrofon die Menge vor ihnen an, die wie in Trance mit geschlossenen Augen oder schwarzer Sonnenbrille tanzen. Die Musik fließt wie elektrische Impulse durch den Körper und lassen ihn zucken, lösen ein wohliges Gefühl aus wie schwerelos. Vergessen ist der Stress, die Sorgen. Genossen wird dieser Augenblick. Lächeln zeichnen sich auf den Gesichtern der Tanzenden ab. „Endlich wieder Housepark“, brüllt ein junger Mann zufrieden seinem Kumpel zu. Sie klatschen sich euphorisch ab, tanzen weiter. Die Cocktails in ihren Händen schwappen über.

„Geil. Einfach nur mega wieder hier zu sein“, sagt Anastasia (25). Die Studentin aus Bochum hatte lange auf das Festival hingefiebert, wie sie erzählt. „Ich habe nur gute Erinnerungen an das Housepark Festival der letzten Jahre. Selbst bei strömenden Regen standen wir schon hier und hatten den Spaß unseres Lebens.“ Was sie so sehr an diesem Festival liebt, ist die Ausgelassenheit. „Hier ist es völlig egal, wer du bist, wie alt du bist oder wie du aussiehst. Es geht einfach nur um die Musik, um Spaß. Einfach mal alles für ein paar Stunden vergessen und sich selbst wieder spüren.“ Freundin Doreen ist zum ersten Mal dabei und völlig begeistert von der Atmosphäre. „Anastasia hatte mir schon erzählt, wie cool das hier ist. Aber dass es so gut wird, hatte ich mir nicht vorgestellt. Die Location im Park ist großartig. Man hat sehr viel Platz, die Musik ist Bombe, die Stimmung einfach genial. Fast besser als auf Ibiza, wenn es hier nur einen Strand gäbe, um sich abzukühlen“, sagt die 27-Jährige und lacht.