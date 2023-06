Event in Remscheid Housepark lockt tausende Elektro-Fans

Ein Meer aus Menschen bewegt sich – angetrieben durch die rhythmischen Klänge aus den gigantischen Boxen – wie in Trance zur Musik. Körper, Arme und Beine zucken im Takt, die Augen hinter den großen bunten Sonnenbrillen scheinen verschlossen. Immer wieder stoßen Körper in der Bewegung innerhalb der Menge zusammen, prallen aneinander ab, ändern ihre Richtung, doch kommen dabei nicht aus dem Takt. Von oben betrachtet erinnert die Bewegung an eine Hand voller Sandkörner, die, abgelegt auf einem liegenden Lautsprecher, von der Wucht der Bässe angestoßen werden und sich rhythmisch auf und ab bewegen.