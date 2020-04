Haushalt in Remscheid : Hoffen auf den Rettungsschirm

Remscheid Die Krise trifft den Remscheider Haushalt extrem. Mehrausgaben, rückläufige Gewerbesteuereinnahmen und weitere Defizite sind absehbar. Alleine kann die Stadt das Problem nicht stemmen.

25 Milliarden Euro umfasst das Rettungspaket, dass der Landtag in Düsseldorf in dieser Woche einstimmig beschlossen hat. Remscheids Kämmerer Sven Wiertz (SPD) erwartet, dass ein ordentlicher Anteil davon an die Kommunen geht. Schließlich zeige die Corona-Krise zu einem großen Teil in den Städten und Gemeinden ihre konkreten Auswirkungen – und müsse dort gemeistert werden.