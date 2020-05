Wagen für Remscheider Waldkindergruppe ist da : Hobbits in Honsberg

Ein Hauch von Zirkusatmosphäre. Ein Trecker der TBR zieht den Hobbitwagen über den Parkplatz vor dem Sportplatz Honsberg. Foto: Röser, Henning

Honsberg Ein halbes Jahr warteten sie schon darauf. Gestern rollte endlich der Hobbitwagen der Waldgruppe in der Kindertagesstätte Honsberg aufs Gelände. Ein Tag zum Feiern – für Kinder und Eltern.

„Da kommt er, da kommt er.“ In der kleinen Gruppe aus Kindern, Erzieherinnen und Eltern brandet Jubel auf, und selbst gebastelte Fähnchen mit Fuchsgesichtern werden geschwenkt, als der Trecker der Forstbetriebe der TBR gegen 9.15 Uhr um die letzte Kurve am Engelsberg biegt. An der Anhängerkupplung hängt ein zehn Meter langes und 3,50 Meter breites Unikat. Der so genannte Hobbitwagen der Firma Rundwagen aus Freiburg wird das neue Zuhause der Waldkita-Gruppe „Füchse“ der städtischen Kita in Honsberg. Mit einer Drohne wird das Ereignis von einem Vater auch aus der Luft gefilmt, andere Eltern haben die Handys gezückt.

Gegründet bereits im vergangenen Jahr, ist die 18-köpfige Gruppe bislang im Personalraum untergebracht, verbringt gleichwohl die meiste Zeit im benachbarten Wald. Dass die passgenau auf die Wünsche der Gruppe zugeschnittene Heimstatt durch Lieferengpässe erst jetzt eintrifft, spielt an diesem Morgen keine Rolle. Alle sind beeindruckt von dem an ein XXL-Fass auf Rädern erinnernden Wagen mit seinen runden Fenstern und Türen. Pate gestanden haben dafür die Behausungen der gut gelaunten Hobbits aus dem Auenland im Fantasy-Klassiker „Der Herr der Ringe“.

Gemütlich: Ein Blick ins Innere des Hobbitwagens. Foto: Röser, Henning

Info Zehn Kinder werden aktuell betreut Kita Honsberg 92 Plätze bietet die städtische Kindertageseinrichtung in normalen Zeiten. Aktuell werden als Folge der Corona-Pandemie nur zehn Kindern betreut.

Zusammen mit Kita-Leiterin Jennifer Schmitz hat Mutter Anja Faßbender in ihrer Elternzeit das Konzept für die Waldgruppe entwickelt. Gespielt wird draußen, als Spielgerät dient den Kindern das, was man in der Natur findet. Sie leben mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Manche Mutter habe am Anfang Sorge gehabt, dass die „Waldkinder“ öfter krank seien, berichtet Anja Faßbender. Das Gegenteil sei der Fall.

Willkommensgruß am Bauzaun: Fuchsgesichter aus Papptellern. Foto: Röser, Henning

Auch darum sei die Nachfrage nach einem Platz in dieser Gruppe groß, berichtet Jennifer Schmitz. Dass es nun noch etwas dauern wird, bis der Hobbitwagen endgültig genutzt werden kann, weil der dazugehörige Sanitärwagen nicht mitgeliefert wurde, trübt ihre Freude nicht. „Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.“

Peter Nowack, Abteilungsleiter für Kita-Angelegenheiten im Jugendamt, ist bereits seit den frühen Morgenstunden auf Achse. Um 4.55 Uhr meldet sich der Fahrer des am Vortag in Freiburg gestarteten Sattelschleppers per Handy bei ihm. Kurz darauf hat sich der Sondertransport in der Bus-Wendeschleife vor dem Sportplatz Honsberg festgefahren. Auch der Bus kommt nicht durch. Später dann bewundern die Gäste in der Morgensonne dieses kühlen Frühlingstages die Fracht auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz. Die TBR-Mitarbeiter zerbrechen sich derweil den Kopf, wie sie das lange Faß auf Rädern durch die engen Straßen sicher hinab ins Tal zur Kita bekommen. Auch das gelingt mit viel Improvisation.