Straßenmarkt in Remscheid Verändertes Pfingsttrödel-Konzept geht auf

Es ist das erste richtig warme Wochenende in der Stadt: Die Sonne scheint mit all ihrer Kraft – und über die Hindenburgstraße schieben sich die Menschen seit den frühen Morgenstunden regelrecht an der langen Trödelmeile entlang, zwischen hervorgeholten Schätzen, Sammlerstücken, ausrangierten Spielzeug und aussortierter Kleidung. Alle paar Meter bildet sich eine Traube von Menschen, die sich zufällig begegnen, sich herzlich in die Arme fallen und begrüßen. Überall lächelnde Gesichter, ob des sommerlichen Wetters, des soeben ergatterten Schnäppchens oder des abgeschlossenen Geschäfts, so weit das Auge reicht.