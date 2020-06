Politik in Remscheid : Hilfspaket des Bundes bringt Remscheid Millionen-Entlastung

Remscheid Das von der schwarz-roten Regierungskoalition in Berlin in einer Marathon-Sitzung ausgehandelte zweite Corona-Konjunkturpaket wird Remscheid weiterhelfen, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD).

Von einem „ganz wichtigen Zeichen“ sprach der OB am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Alleine die beschlossene höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Menschen ohne Arbeit bringe Remscheid eine Entlastung von zehn bis elf Millionen Euro pro Jahr.

Enorm wichtig sei auch, dass der Bund die durch die Coronakrise ausgelösten Verluste bei den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt in den kommenden beiden Jahren ausgleichen wolle. Wie berichtet, rechnet Kämmerer Sven Wiertz (SPD) mit Mindereinnahmen im zweistelligen Millionenbereich. Die Notsituation der Kommunen sei in Berlin angekommen, sagte der OB. Dies sei auch ein Verdienst von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der sich im Vorfeld für die Entlastung der Kommunen starkgemacht habe.

Der von Scholz vorgeschlagene Altschuldenfonds für die Übernahme der Schuldenberge der Kommunen fand allerdings in Berlin keine Zustimmung. Mast-Weisz appelliert nun an das Land NRW, dass dies sich in einem „zweiten Schritt“ des Themas annehme. Für Remscheid, das trotz erheblichem Schuldenabbau in den vergangenen Jahren immer noch Kredite in Höhe von 582 Millionen Euro bedienen muss, seien die Altschulden ein riesiger „Bremsklotz“, der wichtige Investitionen verhindere. Als ein Beispiel der Folgen dieser Konstellation nannte der OB den schlechten Zustand der Straßen in Remscheid. Zuletzt hatte die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) der Stadt hier einen großen Nachholbedarf bescheinigt.