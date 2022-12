Politik in Remscheid Hilfe beim Schulessen: FDP will die Dimension kennen

Bei der Fraktion Die Linke stößt die Idee der CDU auf Zustimmung. Ratsmitglied Axel Behrend findet den Antrag so gut, „dass ich mich fast ärgere, ihn nicht selber gestellt zu haben“, sagte er im Schulausschuss. Für die Stadtverwaltung hat Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne) zurückhaltend auf den Vorschlag der CDU reagiert und auf die sehr unterschiedlichen Finanzierungs-Modelle verwiesen, die es in Remscheid für das warme Essen in der Schule gibt.