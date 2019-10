Prozess in Wuppertal : Heuballen-Brände: Verfahren wird neu aufgerollt

Bergisches Land Erst vor drei Monaten war der Prozess um die brennenden Heuballen in Remscheid und Umgebung mit der Verurteilung der beiden Hauptverdächtigen abgeschlossen worden.

In diesem Licht erschien das Urteil gegen den 68-jährigen Wuppertaler, der als Anstifter und Hauptverantwortlicher galt, mit zwei Jahren und vier Monaten Haft noch am unteren Ende angesiedelt zu sein. Ähnlich wohlwollend kann man die zwei Jahre Haft für seinen halb so alten Freund und Gefolgsmann sehen, der jetzt in Wermelskirchen lebt. Gegen die erdrückende Beweislage bei der Brandstiftung und trotz der Geständnisse in den übrigen Vorwürfen waren die beiden Angeklagten in die Berufung gegangen.