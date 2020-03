Restaurant in Remscheid : Heldmann verliert seinen Michelin-Stern

Petra und Ulrich Heldmann. Foto: Moll Jürgen

Remscheid „Heldmanns Restaurant“ an der Brüderstraße hat in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit keinen Stern mehr vom Restaurantführer Guide Michelin verliehen bekommen. Damit zählt die Küche zu den vier Restaurants in Nordrhein-Westfalen, die in diesem Jahr ihren Stern verloren haben.

Die Aberkennung liegt wohl daran, dass Ulrich und Petra Heldmann ihr Konzept geändert haben. Seit dem vorigen Jahr gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Sterne-Restaurant, in dem das große Menü serviert wurde, und dem Bistro „Herzhaft“. Beide wurden zusammengelegt. Ausschlaggebend dafür war der Weggang von Küchenchef Tobias Rocholl. Er hat eine Küche in Bad Neuenahr übernommen. Heldmann und drei Auszubildende meistern inzwischen in kleinerer Besetzung den Betrieb. „Von der Sterne-Küche alleine kann man wirtschaftlich nicht existieren“, sagte Heldmann damals zur Zusammenlegung. Unter der Rubrik „Stern-Stunde“ gibt es weiterhin große Menüs. Außerdem wechseln die Speisen und kleinen Arrangements auf der Karte je nach Saison – ohne dabei die Klassiker zu vernachlässigen.

Foto: dpa/Britta Pedersen Infos Guide Michelin 2020 – alle Sterne-Restaurants in NRW.