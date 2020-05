Heimatspielbühne in Remscheid-Lüttringhausen : Heimatbund will Gelände aufwerten

Heimatbund will Gelände aufwerten

Heimatspielbühne in Remscheid-Lüttringhausen

Das Gelände der Heimatspielbühne macht auf den ersten Blick etwas her. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Wenn am 20. Mai die Bezirksvertretung Lüttringhausen endgültig über die Umgestaltung des hinteren Rathausumfeldes entscheidet, endet für den Heimatbund Lüttringhausen auch ein besonderes Engagement.

Vorstandsmitglied Stephan Jasper hat bereits ein nächstes großes Projekt ins Auge gefasst, das er gerne anstoßen möchte: die Aufwertung des Heimatspielbühnengeländes sowie des Umfeldes der evangelischen Kirche. Denn auf dem Gelände des Ludwig-Steil-Platzes sind ihm einige Stellen aufgefallen, die in Zusammenarbeit und Absprache mit Stadt, Kirchengemeinde und Grundstücksbesitzern verbessert werden könnten.

„Die Freilichtbühne in dieser Form hat kein anderer Remscheider Stadtbezirk. Es ist also ein Alleinstellungsmerkmal Lüttringhausens, womit es sich schmücken kann“, sagt Jasper. Doch der Glanz sei verblasst. Das falle besonders ins Auge, wenn man den Blick von den Zuschauerbänken über das Areal schweifen lasse. Die Farbe der Mauer am Zugang zum Gelände blättert ab und könnte einen neuen Anstrich gebrauchen. Zudem fehle eine richtige Bühne mit Überdachung und Infrastruktur für diverse Veranstaltungen wie Konzerte oder Theateraufführungen, bemängelt der Lüttringhausener.