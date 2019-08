Lüttringhausen feiert : „HeimatBUNT“ beim Bahnhofsfest

Der alte Bahnhof Lüttringhausen wird nach und nach saniert. Das Dach ist bereits erneuert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Zum zweiten Mal laden Kulturkreis und Eisenbahnfreunde am 7. September in den Bahnhof Lüttringhausen ein.

Von Anna Mazzalupi

Das alte Bahnhofsgebäude in Lüttringhausen wird wieder mit neuem Leben gefüllt. Die Arbeiten an dem über 150 Jahre alten Gebäude gehen voran. Der Investor hat seit dem vergangenen Jahr bereits das Dach erneuern und neue Fenster einsetzen lassen. Noch vor gut einem Jahr, als der Heimatbund Lüttringhausen und die Eisenbahnfreunde Remscheid zum ersten Bahnhofsfest einluden, glich das ehemalige Entree zu Gleis 1 einer Ruine.

Das wird bei der zweiten Auflage des Bahnhofsfestes am 7. September nun schon etwas anders aussehen. Die Renovierung schreiten voran, und auch die Idee, das Bahnhofsgebäude als Ort für Veranstaltungen und Kultur zu nutzen, wird mit der zweiten Veranstaltung gefestigt. Der Kulturkreis im Heimatbund wird gemeinsam mit den Eisenbahnfreunden Remscheid in diesem Jahr nicht nur wieder auf das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit für das Fest setzen, sondern auch das Thema Vielfalt aufgreifen.

Info Kontakt zu den Verantwortlichen Mitmachen Jeder kann gerne Ideen zur Gestaltung einbringen. Kontakt Wer beim Smart Mob oder bei der Radtour teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail bei Volker Beckmann unter vb@kulturkreis.jetzt melden.

Das Motto lautet „HeimatBUNT“. Damit sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen, erklärt Volker Beckmann, Vorsitzender des Kulturkreises. Unabhängig von Religion, Politik oder Herkunft steht die Toleranz im Mittelpunkt. „Wir haben uns für das Motto entschieden, weil Lüttringhausen bunt und vielfältig ist und das wollen wir zeigen“, betont Beckmann.

Passend dazu tragen weitere Kooperationspartner zur Vielfältigkeit des Festes bei. So wird zum Bespiel die Fair-Trade-Gruppe Remscheid sowie Food Sharing Remscheid vertreten sein.

Themenschwerpunkt ist wie im vergangenen Jahr der Aspekt der Nachhaltigkeit. Der „Smart Mob“ soll auch in diesem Jahr wiederholt werden. Das ist ein angekündigter Flashmob zum Thema E-Mobilität. Um besonders viel Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, könnte sich Volker Beckmann vorstellen, dass Besitzer von E-Autos, E-Rollern oder E-Bikes für den Smart Mob gemeinsam in Remscheid starten und über Lennep nach Lüttringhausen fahren. Dadurch würden nicht nur Lüttringhauser die Kolonne mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen beim Vorfahren auf das Bahnhofareal an der Von-Bottlenberg-Straße um 14 Uhr sehen, sondern noch mehr Leute.

Zweck des Smart Mobs ist es, auf diese Weise mit den Besuchern über Elektromobilität ins Gespräch zu kommen, offene Fragen zu beantworten, über Vor- und Nachteile zu reden. Zudem soll mit Blick auf die Nachhaltigkeit nicht nur auf Plastik verzichtet werden, sondern auch so wenig Müll wie möglich produziert werden.

Ein weiteres Anliegen beim zweiten Bahnhofsfest ist es außerdem, das Radkonzept und die mögliche Verlängerung der Balkantrasse von Lennep nach Lüttringhausen in den Fokus zu rücken. Dafür sollen Freiwillige die bisher vorgeschlagenen Varianten an dem Tag abfahren und später auf dem Event von ihren Erfahrungen berichten. Aktuell gibt es vom zuständigen Planungsbüro vier mögliche Vorschläge zur Verlängerung der Trasse. Die Bezirksvertretung (BV) Lennep kennt diese Pläne bereits. In der Lüttringhauser BV werden sie am 28. August vorgestellt. „Die Teilnehmer der Tour sollen ganz praktisch die Möglichkeiten der Wege ausprobieren“, sagt Beckmann.