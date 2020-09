Heimatbund Lüttringhausen : Spendenaufruf für das Badepärchen

Lüttringhausen Der Heimatbund Lüttringhausen sammelt Geld für die Finanzierung eines Wasserspiels hinter dem Rathaus. Das Badepärchen soll in ein Wasserspiel integriert werden.

Hartnäckigkeit zahlt sich oft aus. So auch im Fall des Heimatbundes Lüttringhausen. Die Umsetzung der Idee, die steinerne Kinderpärchenskulptur der ehemaligen Badeanstalt zur Erinnerung an diese an einen schönen Ort im Stadtteil aufzustellen, rückt näher. In Anlehnung an das frühere Schwimmbad, das 2004 abgerissen wurde, soll das Badepärchen, wie die Skulptur allgemein genannt wird, integriert in ein kleines Wasserspiel im hinteren Rathausumfeld seinen Platz finden.