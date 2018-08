Summerfestival : Heimatbund geht neue Wege

Thomas Schulte (v.l.), Karin Ittermann und Charly Schulte präsentieren Plakat und Armbändchen für das Summerfestival. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Der Heimatbund Lüttringhausen lädt am 24. und 25. August zum „Golden Eagle Summerfestival“ ein. DJs sollen für Stimmung sorgen. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Jung und Alt im Dorp zusammenzubringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Der Heimatbund Lüttringhausen will moderner werden und vor allem die Jugend im Stadtteil ansprechen. Erstmals veranstaltet der Verein deshalb das „Golden Eagle Summerfestival“ am 24. und 25. August. Die Heimatspielbühne wird dann zum großen Open-Air-Schauplatz für insgesamt zehn DJs.

Nach dem Erfolg der X-Mas-Party 2017 auf dem Ludwig-Steil-Platz holt der Heimatbund nun das Konzept in den Sommer. Das „Golden Eagle Summerfestival“ löst drei Traditionsveranstaltungen ab. An den beiden Tagen werden sowohl der „Lüttringhauser Treff“ als auch das „Fest am Denkmal“ sowie das Bürgerfest unter dem Goldenen Adler zu einem Event zusammengefasst und gleichzeitig Innovationen geschaffen.

Statt herkömmlicher Wertmarken tragen die Gäste nämlich erstmals ihr Geld für Getränke und Essen am Handgelenk. Charly Schulte ist federführend für die IT für das Festivalbändchen mit Zahlfunktion verantwortlich und erklärt das Prinzip: „Am Band ist ein Chip, der an der Kasse mit einem Geldbetrag aufgeladen werden kann, um dann damit an den Ständen zu zahlen.“ Sollte am Ende des Abends noch Geld auf dem Chip sein, bekommt man den Rest erstattet. Das Prinzip ist dasselbe wie etwa in Schwimmbädern oder bei anderen Großfestivals. Organisator Thomas Schulte zufolge sei der Bürgerverein damit Vorreiter im Bergischen Land. Zudem seien die Bändchen eine nette Erinnerung.

Der Tradition verbunden bleibt der Freitagsabend (24. August) eintrittsfrei. Auf dem Ludwig-Steil-Platz wird ein Biergarten aufgebaut. DJ Schnecke und DJ Nighthawk sorgen an den Turntables für Musik mit Schlager, Charts oder Ballermannhits. Los geht es um 17 Uhr.

Die neun Meter breite und vier Meter tiefe Bühne auf der Fläche der Freilichtbühne wird dank Sponsoren mit einer LED-Leinwand versehen und soll zusätzlich für tolle Effekte sorgen, verspricht Organisator Thomas Schulte. Zudem wird der Essener Lichtkünstler Daniel Bogitsch seine vorab aufgenommenen Videoelemente von Lüttringhausen präsentierten. Der Samstag beginnt dann zunächst um 14 Uhr mit dem Kinderspaß, um auch die Familien miteinzubeziehen. Hüpfburg, Kinderschminken, Seifenblasenaktion oder Dosenwerfen unterhalten die Kleinsten, während im Hintergrund bereits ein leichtes Warm-up für den Abend läuft.

„Das ist genial. Ich wohne seit

23 Jahren in Lüttringhausen. Es ist einfach toll, dass hier so etwas für Jung und Alt passiert“, betont Karin Ittermann, die sich um die Künstler im VIP-Bereich kümmern wird. Erfahrungen damit hat sie bereits als Mitarbeiterin im Bereich Sportmanagement und Freizeit der Stadt Remscheid beim ersten „Eschtival“ im Freibad Eschbachtal im vergangenen Jahr gesammelt.