Musik im Bergischen : Heavy Metal im Wülfing-Museum

Remscheid/Radevormwald Die Heavy-Metal-Band „Voidemolition“ hat zusammen mit Filmemacher Sven Schulte ein Musikvideo zu ihrem Song „Hate Me“ gedreht.

Die Sonne steht schon tief an einem frühen Freitagabend im Herbst, sie scheint von einem strahlend blauen Himmel durch die Fenster im vierten Stock des Wülfing-Museums in Radevormwald. Staubflusen flirren durch das Licht, eine an sich ruhige und friedliche Situation, die beinahe idyllisch wirkt. Wäre da nicht die hektische Betriebsamkeit mehrerer junger Männer, die gerade in der im Rohbau befindlichen höchsten Etage des ehrwürdigen Museums Verstärker schleppen, ein Schlagzeug aufbauen und ihre Instrumente aus Koffern holen.

Als Drehorte hat sich die Band gleich mehrere Örtlichkeiten ausgesucht – neben dem Wülfing-Museum, das mit seinem industriekulturellen Anspruch ganz hervorragend zum knallharten und technischen Heavy Metal des Quintetts passt, wird auch am alten Bahnhof Dahlerau und im Wasserkraftwerk gedreht. Der zentrale Ort ist aber das Museum. Und dort wird es gleich losgehen. „Seid ihr alle umgezogen?“, will Schulte wissen. Wennschon, dennschon – im Hochglanz-Video kann man nicht in bunten Straßenklamotten auftreten. Da passt die Frage von Gitarrist Timo Gerhardt ganz gut: „Uhren abnehmen?“ Per Mehrheitsentscheid kommen die Armbanduhren weg. Und schon geht’s los. „Hate Me“ donnert im Playback aus den Boxen, die Band spielt dazu, Schlagzeuger Dominik Wietrzykowski haut sogar so laut in sein Kit, dass es das Playback übertönt. Und Schulte bewegt sich mit seiner Kamera auf einer Steadycam vor und zurück, quer durch den Raum, während die letzten Sonnenstrahlen für die passende Atmosphäre sorgen.