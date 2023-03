Haus des Döners in Remscheid eröffnet Hunderte stehen für einen Döner an

Innenstadt · Am Remscheider Markt hat am Freitag eine „Haus des Döners“-Filiale eröffnet. Zum Start gab es Döner für einen Cent. Die Remscheider pilgerten in Scharen in die Innenstadt. Polizei und KOD hatten viel zu tun.

17.03.2023, 16:17 Uhr

11 Bilder Haus des Döners lockt die Massen an 11 Bilder Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia-Buendía