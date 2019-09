Interview mit Hans-Jürgen Behrendt : Gute Mischung in den Quartieren schaffen

Remscheid Hans-Jürgen Behrendt hat zwei Jahrzehnte die Gewag geleitet. Ende September scheidet der Geschäftsführer aus.

Behrendt Im Nachhinein sind auch die anderen schlauer geworden und die Verantwortlichen in Remscheid wurden bestätigt in ihrem Tun, vor allem wenn man die Folgen in Dresden oder Kiel sieht. Mit den wenig verbliebenen Wohnungen im städtischen Besitz ist man kaum in der Lage, soziale Wohnungsmarktpolitik zu betreiben, so dass Mieter mit geringem Einkommen einen großen Anteil ihres zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens für hohe Mieten in diesen Kommunen aufwenden müssen. Dass die Stadt dieses regulierende Mittel nicht weggeben hat, war ein positives Signal und hat auch dazu geführt, dass andere bauliche Maßnahmen für die Bürger dieser Stadt durchgeführt werden konnten. Ich denke an das Dienstleistungszentrum, das Feuerwehrgerätehaus in der Haddenbach oder die Stadtteilbibliothek in Lennep. Das sind Projekte, die der Versorgung der Menschen in Remscheid dienen.