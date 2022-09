Schilder in Remscheid : Halteverbot schreckt mehr als nur die Zielgruppe ab

Alt-Remscheid Mehr Wirkung als angepeilt erzielen die Halteverbotsschilder, die Anfang September an der Remscheider Nordstraße aufgestellt wurden.

Ziel des in Abstimmung mit der Politik erfolgten Schritts ist es, zu verhindern, dass Lkw über Nacht und an den Wochenenden auf den Parkstreifen abgestellt werden.

Die großen Fahrzeuge ragten in der Vergangenheit bis zu 30 Zentimeter mit Aufbauten und Spiegeln in die Fahrbahn hinein und sorgten für gefährliche Situationen auch für Fußgänger. Es seien nur noch ganz wenige geparkte Lkw an dieser Stelle anzutreffen, berichtete der Leiter des Bürgeramtes, Arndt Liesenfeld, in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid.