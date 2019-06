Landgericht Wuppertal : Haftstrafen wegen Brandstiftung

Wie hier in Birgden brannten auch in Bergisch Born Strohballenbrand, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Foto: Ralf Kollmann/Kollmann, Ralf

Remscheid Landgericht-Urteil gegen zwei Männer wegen des Anzündens von Strohballen.

Die Zweifel waren am letzten Verhandlungstag noch einmal deutlich geworden: Sitzen hier vor Gericht wirklich die Brandstifter, die die Strohballen am Pferdehof nahe Bergisch Born angezündet haben? Besonders der Anwalt des Älteren (68) empörte sich, dass Utensilien für ein Grillvergnügen im Kofferraum ausreichen sollen, um eine schuldhafte Verbindung zum Brand der 90 Strohballen in unmittelbarer Nähe des Wanderparkplatzes an der Autobahnbrücke zu beweisen. Schließlich lag ja auch das frisch gekaufte Grillfleisch daneben, nur wäre das Wetter nicht gut genug gewesen. Und dann brennen eine Stunde nach der Verhaftung weitere Strohballen in Solingen? Was ist mit dem Weg, der hinter den Strohballen herführte und den die Wildkamera nicht einsehen konnte. Dort soll ein weiteres Fahrzeug gesehen worden sein. Der ältere Angeklagte fühlte sich ungerecht behandelt: „Ich bin kein Pyromane, dazu bin ich zu alt. Ich mache ja viel Blödsinn, aber nicht sowas.“