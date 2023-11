Drogen-Plantage in Remscheid ausgehoben Haftstrafen für Cannabis-„Gärtner“

Am Dienstag war der Prozess um die Cannabis-Plantage in der Villa Mandt mit einer Verurteilung zu Ende gegangen: Der Angeklagte, ein 33-jähriger Albaner, wurde wegen Drogenhandels für sieben Jahren in Haft geschickt. Nahezu zeitgleich saßen am Wuppertaler Landgericht zwei weitere Albaner und ein Türke auf der Anklagebank. Auch ihnen warf die Staatsanwaltschaft den Handel mit Betäubungsmitteln vor. Zwei der Angeklagten wurden nun zu Haftstrafen von drei Jahren und sechs Monaten beziehungsweise drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.